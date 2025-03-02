BYD готовит полноразмерный пикап, который бросит вызов Ford F-150
BYD готовит полноразмерный пикап, который бросит вызов Ford F-150. Глава австралийского подразделения бренда Дэвид Смитерман подтвердил журналистам, что на подходе грузовичок, который больше актуальной модели Shark. Топ-менеджер оговорился, что хотя BYD занимается проектом полноразмерного пикапа, раньше 2027 года модель вряд ли появится. Австралия станет приоритетным рынком, ведь США для автопроизводителей из Китая по сути закрыты.
По данным журнала Drive, полноразмерный пикап BYD окажется заряжаемым гибридом, поскольку чисто электрические версии сталкиваются с трудностями при буксировке и перевозке грузов. Вероятно, грузовичок окажется дешевле конкурентов от Ford, RAM, Chevrolet и Toyota, поскольку китайцы могут сразу выпускать модель с правым рулем, а не переделывать её на месте.
В настоящий момент BYD Shark стоит в Австралии 36 тысяч долларов США в эквиваленте, то есть он не дороже Ford Ranger или Toyota Hilux в богатых комплектациях. Однако китайский грузовичок гораздо лучше оснащён и является заряжаемым гибридом в отличие от соперников. Полноразмерные пикапы на Зелёном континенте стоят от 62 тысяч долларов США, так что у BYD есть запас.
О начинке будущего флагманского пикапа BYD говорить преждевременно, но в теории модель может быть унифицирована с Yangwang U8, то есть получить 2,0-литровый турбомотор, батарею на 49 киловатт-часов и четырёхмоторную силовую установку мощностью 1197 лошадиных сил. Самым мощным серийным пикапом в Австралии был 712-сильный RAM TRX.