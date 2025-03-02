BYD готовит полноразмерный пикап, который бросит вызов Ford F-150. Глава австралийского подразделения бренда Дэвид Смитерман подтвердил журналистам, что на подходе грузовичок, который больше актуальной модели Shark. Топ-менеджер оговорился, что хотя BYD занимается проектом полноразмерного пикапа, раньше 2027 года модель вряд ли появится. Австралия станет приоритетным рынком, ведь США для автопроизводителей из Китая по сути закрыты.

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По данным журнала Drive, полноразмерный пикап BYD окажется заряжаемым гибридом, поскольку чисто электрические версии сталкиваются с трудностями при буксировке и перевозке грузов. Вероятно, грузовичок окажется дешевле конкурентов от Ford, RAM, Chevrolet и Toyota, поскольку китайцы могут сразу выпускать модель с правым рулем, а не переделывать её на месте.

В настоящий момент BYD Shark стоит в Австралии 36 тысяч долларов США в эквиваленте, то есть он не дороже Ford Ranger или Toyota Hilux в богатых комплектациях. Однако китайский грузовичок гораздо лучше оснащён и является заряжаемым гибридом в отличие от соперников. Полноразмерные пикапы на Зелёном континенте стоят от 62 тысяч долларов США, так что у BYD есть запас.

О начинке будущего флагманского пикапа BYD говорить преждевременно, но в теории модель может быть унифицирована с Yangwang U8, то есть получить 2,0-литровый турбомотор, батарею на 49 киловатт-часов и четырёхмоторную силовую установку мощностью 1197 лошадиных сил. Самым мощным серийным пикапом в Австралии был 712-сильный RAM TRX.