Nissan снял с продажи свой старейший спорткар

Nissan прекращает выпуск и продажи спорткара GT-R.

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Об этом сообщает thedrive.com со ссылкой на автопроизводителя.

«Мы закончили принимать заказы на Nissan GT-R. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность нашим многочисленным клиентам за их преданность модели с момента ее выхода ее на рынок в 2007 году», — заявили в Nissan.

Япония была одним из последних рынков, где энтузиасты все еще могли купить новый GT-R. Отмечается, что выпуск модели прекратили из-за ее несоответствия нормативным требованиям по экологии, безопасности и шуму.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.