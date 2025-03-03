В РФ продают 28-летний BMW с пробегом менее 10 тысяч километров

На российском рынке появилось уникальное предложение для ценителей янгтаймеров, которое претендует на звание «капсулы времени». Этот автомобиль проехал всего 9666 километров с момента сборки, что соответствует среднегодовому пробегу менее 350 километров, что является чрезвычайно низким показателем для автомобиля такого класса и возраста. Продавец оценил этот экземпляр в 15 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой нового кроссовера BMW X7.

© Motor.ru

В объявлении указано подробное описание автомобиля, в котором подчеркивается, что BMW 850i был ввезен в Россию из Италии в 2023 году, с уплатой всех необходимых таможенных сборов. За границей у этого купе был только один владелец, а сколько километров оно проехало по территории России, к сожалению, не уточняется

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Автомобиль оснащен мощным 12-цилиндровым мотором объемом 5,4 литра, развивающим 326 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. В сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач этот двигатель способен разогнать купе до 100 километров в час за 6,3 секунды и достичь максимальной скорости 250 километров в час.

Ранее в России была обнаружена еще одна «капсула времени» — новый Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, выставленный на продажу в Москве. Этот автомобиль первого поколения имеет пробег всего 500 километров и предлагается в небогатой, но весьма интересной версии с турбомотором 1,4 литра, 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. За этот бестселлер немецкого бренда продавец просит 2,5 миллиона рублей, что сравнимо с ценой нового Haval Jolion в средней комплектации.