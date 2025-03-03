Как выглядит салон электрического аналога Kia Cerato

В Испании на выставке Kia EV Day полностью рассекретили новое семейство EV4. Речь идёт о «батарейных» одноклассниках Kia Cerato, который сейчас называется K4. Однако начинка другая: в основе платформа-скейтборд E-GMP с 400-вольтовой электросистемой, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Покупателям Kia EV4 предложат 4,4-метровый хэтчбек и 4,7-метровый седан с необычным дизайном кормы.

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От бензиновых Kia K4 новые электромобили отличаются растянутой на 10 сантиметров колёсной базой (до 2820 мм). Также достойный коэффициент аэродинамического сопротивления (у седана Сх = 0,23). Однако на официальных снимках изображены топ-версии GT-Line с 19-дюймовыми дисками, а самыми «дальнобойными» окажутся версии попроще без обвеса и с 17-дюймовыми колёсами.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Интерьер Kia EV4 знаком по другим электромобилям марки. Перед водителем пара 12,3-дюймовых экранов, между которыми расположили 5,3-дюймовый тачскрин регулировок климата. Аналоговые клавиши остались на руле и по центру, но их немного. В зависимости от комплектации различается дизайн рулевого колеса и фактура передних кресел. Необычное для сегмента решение — тканевая отделка поверхностей дверных карт и передней панели.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Kia EV4 может быть только с пружинной подвеской, передним приводом и 204-сильным электродвигателем. В базовой комплектации батарея на 58,3 киловатт-часа, что сулит запас хода 410-430 километров (WLTP) в зависимости от типа кузова. За доплату можно взять аккумулятор на 81,4 киловатт-часа: тогда автономность увеличится до 590-630 километров. Но даже быстрая зарядка не рекордная по скорости: с 10 до 80% можно подзарядиться не быстрее получаса.

Производство Kia EV4 стартует в Южной Корее в середине месяца. Тогда же раскроют цены для внутреннего рынка. Позже хэтчбек пропишется на заводе в Словакии и будет продаваться в Европе, ожидаемая цена — от 37 тысяч евро. А к концу года электромобили ждут в Северной Америке.