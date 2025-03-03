В трех районах Новосибирска вводятся запреты для большегрузов

Как сообщили в горадминистрации, это необходимо для эффективной уборки дорог и повышения безопасности движения на дороге. Под запрет попадают участки: улица Зыряновская, улица Дмитрия Донского, Охотская и Заречная, а также конечная остановка «Ключ-Камышенское плато».

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Здесь появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Водителей грузовиков предупреждают, что за нарушение возможны штраф и эвакуация машины.

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