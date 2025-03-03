Тяжеловесы БелАЗ отправились на Кольский полуостров

И на Кольском полуострове подставят "свое плечо" - на ведущем железорудном предприятии Союзного государства свыше десятка карьерных тяжеловесов новейшей модели БЕЛАЗ-7513Т. Пять машин, подтвердили на предприятии в Жодино Минской области журналистам БЕЛТА, грузоподъемностью до 136 тонн уже готовятся пополнить парк Оленегорского ГОКа в Мурманской области, а еще шесть будут отправлены до конца апреля. После монтажа они пройдут обкатку с откладкой систем под рабочей нагрузкой и будут введены в эксплуатацию.

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Обозреватели констатируют, что очередные новинки конструкторов и машиностроителей в очередной раз доказывают "стремление БЕЛАЗа к внедрению инновационных технологий в горнодобывающей промышленности".

В данном случае речь идет, поясняют эксперты, о мощных модернизированных машинах с улучшенными динамическими характеристиками, которые представляют "топовый класс машин серии БЕЛАЗ-7513". Все они оснащены современными электродвигателями переменного тока, а также шкафом управления электромеханической трансмиссией собственного производства.

Белорусские исполины, соответствующие высоким требованиям безопасности и надежности, имеют специальную северную комплектацию для надежной работы даже при самых низких температурах.

Как ранее информировал "СОЮЗ", еще минувшей осенью восхищение профессионалов в Беларуси вызвал "грузовик-монстр", как прозвала 450-тонный самосвал зарубежная пресса. И до сих пор, с гордостью отмечают его создатели, аналогов такому гиганту во всем мире не появилось. Глядя на нее, невольно приходилось задирать голову. Ведь машина возвышается над землей на восемь метров, ее вес составлял 810 тонн, а лошадиных сил в ней - 4,6 тысячи. А чтобы добраться до кабины, нужно преодолеть 25 ступеней. Это все равно, что забраться по лестничным маршам на четвертый этаж жилого дома.

Причем руководство БЕЛАЗа дает понять, что столь исключительная грузоподъемность не была только "творческим капризом" конструкторской мысли. Горнодобывающие компании постоянно борются за то, чтобы сбросить хотя бы несколько центов с каждой тонны породы. А подобные гиганты позволяют снизить трудозатраты и себестоимость тонно-километра. Поэтому белорусским тяжеловесам есть чем и впредь покорять карьеры во всех регионах мира.