В Нью-Дели запретят продавать бензин автомобилям старше 15 лет

С 1 апреля этого года в столице Индии запретят продавать топливо на заправках автомобилям, чей возраст превышает 15 лет. Таким образом в Нью-Дели намерены бороться с экстремальным загрязнением воздуха, от которого страдает мегаполис с населением 33 млн человек.

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О новых инициативах по борьбе со смогом и гарью в Нью-Дели, включая запрет на продажу горючего старым машинам, объявили в мэрии индийской столицы. Как сообщает местная газета The Tribune, до 31 марта на бензоколонках установят специальные приборы, определяющие возраст автомобилей. Помощь новым технологиям распознавания старых авто окажут сформированные группы инспекторов, которые будут запрещать 15-летним и более древним машинам въезжать в пределы города.

Еще более строгие правила будут введены для автомобилей с дизельными двигателями - утверждается, что с 1 апреля залить солярку в машину старше 10 лет в пределах Нью-Дели не получится. Как анонсированные делийскими властями меры будут работать на практике - большой вопрос.

В рамках усилий по решению сверхактуальной для индийской столицы проблемы сильного загрязнения атмосферы предлагается обязать крупные гостиницы, офисно-деловые комплексы, строительные площадки и даже международный аэропорт Дели устанавливать промышленные очистители и увлажнители воздуха или так называемые "пушки по борьбе со смогом".

Напомним, что в ноябре минувшего года в городе был зафиксирован "экстремальный" уровень воздушного загрязнения. Как сообщала газета Hindustan Times, для сохранения здоровья людей были отменены занятия в школах и университетах, а ученики старших классов и студенты переведены на удаленное обучение. Также были остановлены строительные работы на не критически важных объектах, а тяжелым грузовикам запретили въезд в город.

Известно, что многомиллионное население делийской агломерации регулярно сталкивается с высоким уровнем содержания вредных частиц в атмосфере. Так, прошлой осенью индекс качества местного воздуха (AQI) оценивался на уровне 494, при том, что "хорошим" показатель считается в пределах от 0 до 50, "удовлетворительным" - от 51 до 100, "умеренно загрязненным" - 151-200, "сильно загрязненным" - 201-300, а "опасно загрязненным" - более 300.

Индийские СМИ, со ссылкой на экспертов в области здравоохранения, сообщают, что столь высокие уровни загрязнения атмосферы снижают продолжительность жизни проживающих в столице южноазиатской республики граждан в среднем на семь лет. Согласно оценкам индийских ученых, вдыхание сильно загрязненного воздуха эквивалентно выкуриванию 50 сигарет в день, что крайне негативно виляет на здоровье проживающих в мегаполисе людей.

Ежегодно по мере похолодания воздуха в конце осени-начале зимы Дели сталкивается с проблемой смога. Помимо выхлопных газов миллионов автомобилей, она вызвана массовым сжиганием местными фермерами мусора, остающегося в полях после снятия урожая риса. Несмотря на то, что такая практика очистки полей запрещена законами и карается высокими штрафами, индийские аграрии в прилегающих к Дели штатов (особенно Пенджаба) продолжают массово жечь солому, наполняя воздух дымом и гарью.