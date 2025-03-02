Руководство компании Toyota организовало секретный вип-сбор для экс-дилеров из России. Несколько десятков человек бесплатно получили билеты бизнес-класса в Дубай, где был арендован отель топ-уровня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, головной офис Toyota организовал встречу для российских дилеров в ОАЭ. Им оплатили билеты бизнес-класса в Дубай и обратно. Мероприятие прошло с 9 по 12 февраля, при этом все участники подписали бумаги о неразглашении.

«На встрече извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом — мол, не хотели, но были вынуждены. И пообещали: как только ситуация наладится, будут первыми стоять на пороге», — пишет Mash.

По его данным, следующая встреча назначена на март 2025-го, дилерам объяснят конкретные действия по возвращению на рынок.

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