Новый коммерческий минивэн Kia PV5 полностью рассекречен. В Испании на выставке Kia EV Day дебютировали полукапотные однообъёмники на электротяге. Пока показаны только минивэны, комби и фургоны в стандартной и удлинённой версиях, однако в будущем предложат шасси. Базовый Kia PV5 — это 4,7-метровый кузов, трёхметровая колёсная база и высота 1,9 метра. Минивэн будет стоить в Европе от 30 тысяч евро, старт продаж — во втором полугодии.

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Дизайн Kia PV5 раскрыли до премьеры, и экстерьер оформлен в духе пикапа Tasman. В зависимости от типа кузова сзади могут быть распашные двери или подъёмная створка, предусмотрены разные варианты длины колёсной базы и высоты крыши. Сдвижные двери полагаются с двух бортов, можно заказать два или три ряда сидений, предусмотреть перегородку в кузове, доплатить за трёхместный диван спереди или даже отказаться от переднего правого кресла.

В стандартной комплектации Kia PV5 положена виртуальная панель приборов, медиасистема с 12,9-дюймовым тачскрином и мультируль. Заявлена целая гамма износостойких отделочных материалов в том числе из вторсырья. Салон может быть чёрным, серым, синим или коричневым, причём на снимках изображены комбинированные варианты. Полезный объём самого большого фургона — более пяти кубометров!

В основе семейства платформа-скейтборд E-GMP, и технически минивэны и фургоны близки к седанам и хэтчбекам Kia EV4. Привод только передний, электромотор развивает 163 лошадиные силы и 250 Нм. У фургона между осями литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 43,3 киловатт-часа, минивэну положены никель-марганец-кобальтовые батареи на 51,5 или 71,2 киловатт-часа. Запас хода — до 400 километров, зарядка с 10% до 80% займёт полчаса.

На рынок Kia PV5 выйдет во втором полугодии, продажи начнутся с Южной Кореи и Европы. В 2026 году минивэны и фургоны станут «глобальными». Ожидаемая цена от 30 тысяч евро, то есть у новинки есть шанс стать популярной в мегаполисах.