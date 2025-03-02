Toyota пообещала долго выпускать спорткары с ДВС и «механикой»

Глава маркетингового отдела австралийского представительства марки Шон Хэнли заявил журналистам, что подразделение GR стремится сохранить двигатели внутреннего сгорания и ручные коробки передач. «Даже при переходе к электрификации есть возможность удовлетворить ярых любителей мощных автомобилей, ведь эти энтузиасты не вымирают», — подчеркнул топ-менеджер Toyota.

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«Мы сосредоточены на электрификации остальной части модельного ряда, но планируем, что подразделение Toyota GR расскажет о звуках, запахах и ощущениях от двигателя внутреннего сгорания — тех щелчках, треске и рокоте, которые мы все так любим. Страсть автолюбителя разжигает тактильная связь между водителем и машиной, и мы не намерены отказываться от неё в обозримом будущем», — заявил представитель Toyota.

«Двигатели внутреннего сгорания и механические коробки передач будут существовать еще очень долго», — однозначно заявил Шон Хэнли. Впрочем, вовсе не факт, что будущие модели с ДВС будут работать на бензине. У Toyota есть наработки в области водородного и синтетического топлива. Однако в будущем японская марка продолжит выпускать спортивно-ориентированные автомобили.

Любопытно, что Шон Хэнли сам вспомнил про среднемоторный концепт-кар GR Yaris M. Специалист предложил поразмышлять, что означает смелый прототип Toyota. По сути представитель марки намекнул на возрождение Toyota MR2: недорогого среднемоторного спорткара. Вероятно, у новинки будет 2,0-литровая «турбочетвёрка» следующего поколения.