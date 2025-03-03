Toyota стала налаживать контакты с бывшими дилерами из РФ

Источник газеты «Аргументы и факты» дал понять: японская марка изучает вопрос возобновления официальных поставок автомобилей. Собеседник издания подтвердил, что Toyota мечтает вернуться в Россию, поскольку наш рынок был очень прибыльным. В условиях обострения глобальной конкуренции пренебрегать им нельзя. Однако действия японского концерна зависят от политического контекста.

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Инсайдер подтвердил, что Toyota недавно организовала закрытую встречу с бывшими российскими дилерами в ОАЭ. Стороны обсудили не только перспективы возобновления сотрудничества, но и текущие проблемы, например, обслуживание автомобилей китайского производства с оригинальной номенклатурой запасных частей.

По неофициальным данным, Toyota потребуется от 4 до 12 месяцев для восстановления бизнеса в России. Японская марка может воспользоваться тем, что у компании лояльные дилеры, а завод так и не перезапустили, то есть в теории площадку можно вернуть. Однако всё зависит от степени отмены американских санкций.

После перезагрузки российско-американских отношений появились слухи о возвращении концерна Hyundai в Россию. Однако по официальным каналам планы возобновления поставок корейских автомобилей не подтверждают. Сейчас большую часть новых Toyota и Hyundai ввозят в нашу страну из Казахстана и Китая.