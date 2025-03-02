Власти Италии обвинили BYD, Tesla и VW в обмане с электрокарами

Антимонопольная служба Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) объявила о расследовании в отношении производителей автомобилей. Причина — недобросовестная коммерческая практика, то есть лукавство в вопросах производительности, запаса хода и гарантии. Если власти Италии докажут свою правоту, то BYD, Tesla, Stellantis и Volkswagen ждут штрафы.

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AGCM инициировал отдельную проверку в отношении каждой провинившейся компании. По версии следствия, автопроизводители нарушают местный Кодекс потребителей. На веб-сайтах размещена общая, а порой и противоречивая информация относительно запаса хода, без пояснений того, какие факторы и в какой степени влияют на максимальную автономность, заявили в AGCM.

Также антимонопольной службе Италии не понравилось, что на сайтах не представлена «чёткая и полная информация» о предельном уровне деградации аккумуляторов в процессе эксплуатации, а также об ограничениях гарантии. К делу подключилась финансовая полиция, в конце февраля штаб-квартиры провинившихся брендов посетил отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Guardia di Finanza.

Итальянские подразделения BYD, Stellantis, Volkswagen и Tesla не прокомментировали обвинения. Однако в случае успеха, опыт европейских правоохранителей могут взять на вооружение в других странах, ведь в рекламе электромобилей действительно делают упор на пиковые характеристики.