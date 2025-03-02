Внешность большого седана Volvo ES90 раскрыли до премьеры

Портал Cochespias поделился фотографией будущего легкового флагмана марки. Похоже, снимок сделан на официальной фотосессии, ведь окружающий фон похож на предыдущие тизеры. Экстерьер Volvo ES90 не удивил: по оформлению задней стойки, расположению наружных зеркал, небольшим свесам, оптике с Т-образными дневными ходовыми огнями модель схожа с «родственным» лифтбеком Polestar 2.

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В деталях сходство Volvo ES90 и Polestar 2 настолько сильное, что можно предположить унификацию. Однако внешность обманчива: в основе нового седана электрическая платформа SPA3 с 800-вольтовой электросистемой, а технически близкой моделью будет пятиметровый кроссовер Volvo EX90.

Известно, что Volvo ES90 отличится быстрой зарядкой (300 километров за десять минут), а версия с батареей ёмкостью 106 киловатт-часов сможет проезжать до 700 километров (WLTP) без дозаправки. Анонсирован и двухмоторный полный привод, и очень продвинутая электронная система рекордной вычислительной мощности 508 топс.

Премьера Volvo ES90 состоится 5 марта. Вероятно, приоритетным рынком станет Европа, ведь в Китае у шведской марки проблемы, и спрос падает. Не помог популярности на важнейшем мировом рынке и скандал с «фейковыми» динамиками аудиосистемы.