Ford запатентовал название для четырехдверного Mustang. Портал Ford Authority нашёл в открытом Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявку «голубого овала» на регистрацию имени Mach 4. Документ находится во вкладке «Автомобили с бензиновым и электрическим двигателем, пикапы, внедорожники и их конструктивные части». Американцы не сомневаются, что речь идёт о названии для четырёхдверного купеобразного седана на базе Ford Mustang.

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Глава Ford Джим Фарли ещё год назад подтвердил, что четырёхдверный Mustang может появиться в линейке, если у него будет характер оригинала. Затем в соцсетях «голубого овала» показали рендеры, макеты и фотографии четырёхдверных прототипов на базе «Мустангов» прошлых поколений. Председатель правления Билл Форд тоже не исключал выпуск седана Mustang.

Однако сочетание Mach 4 запатентовано только сейчас, и напрямую четырёхдверный Ford Mustang никто не подтверждал. По данным Automotive News на прошлогодней дилерской конференции уже показывали прототип седана, который как раз назывался Mach 4. Также в планах Ford внедорожная версия с полным приводом, которую можно считать аналогом успешного Porsche 911 Dakar.

В 2024 году продажи бензинового пони-кара Mustang впервые оказались хуже, чем у одноименного электрического кроссовера Mustang Mach-E. Четырёхдверная версия с бензиновым двигателем может подстегнуть продажи традиционных двухдверок. К тому же на рынок вот-вот выйдет Dodge Charger в виде пятидверного лифтбека.