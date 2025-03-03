Ателье 1016 Industries открыло заказы на тюнинг-киты Lamborghini Revuelto

Американцы показали два композитных обвеса для Lamborghini Revuelto. Ателье 1016 Industries открыло приём заказов на тюнинг-киты для нового итальянского суперкара. Есть два набора: Carbon Aero Program и Vision Widebody. Первый включает замену диффузора и переднего бампера, накладки на боковые воздухозаборники и кастомное заднее антикрыло, второй добавляет «плавник» в духе гоночных болидов, накладки на крылья, пороги и моторный щит.

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Покупатель может выбрать фактуру обвеса: предусмотрены варианты из обычного углепластика, кованого карбона или армированных полимеров. По сути, один тюнинг-кит является развитием другого, но клиент может заказывать детали по отдельности, не переплачивая за ненужные элементы. Стоит продукция 1016 Industries недёшево: исходный Lamborghini Revuelto может подорожать на 20 процентов!

К примеру, полный обвес на чёрном суперкаре по конфигуратору стоит 127,2 тысячи долларов. Желтый суперкар попроще, а базовый пакет Vision Widebody из углеродного волокна вовсе можно взять за 30 тысяч долларов. Особо отмечается, что тюнинг полностью обратим, и стандартные детали Lamborghini Revuelto не пострадают. Интересно, что на фотографиях показана заниженная машина на нестандартных дисках, но колёса придётся заказывать на стороне.

© 1016 Industries

© 1016 Industries

© 1016 Industries

Форсировки гибридной системы или отдельно безнаддувного V12 американцы не предлагают. Таким образом, владельцу придётся довольствоваться 1015 лошадиными силами. Другие мастерские научились повышать отдачу Lamborghini Revuelto: например, немецкое бюро Mansory может выжать из «атмосферника» дополнительные 55 лошадиных сил.