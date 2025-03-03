Ателье 1016 Industries открыло заказы на тюнинг-киты Lamborghini Revuelto

Американцы показали два композитных обвеса для Lamborghini Revuelto
Американцы показали два композитных обвеса для Lamborghini Revuelto. Ателье 1016 Industries открыло приём заказов на тюнинг-киты для нового итальянского суперкара. Есть два набора: Carbon Aero Program и Vision Widebody. Первый включает замену диффузора и переднего бампера, накладки на боковые воздухозаборники и кастомное заднее антикрыло, второй добавляет «плавник» в духе гоночных болидов, накладки на крылья, пороги и моторный щит.
Покупатель может выбрать фактуру обвеса: предусмотрены варианты из обычного углепластика, кованого карбона или армированных полимеров. По сути, один тюнинг-кит является развитием другого, но клиент может заказывать детали по отдельности, не переплачивая за ненужные элементы. Стоит продукция 1016 Industries недёшево: исходный Lamborghini Revuelto может подорожать на 20 процентов!
К примеру, полный обвес на чёрном суперкаре по конфигуратору стоит 127,2 тысячи долларов. Желтый суперкар попроще, а базовый пакет Vision Widebody из углеродного волокна вовсе можно взять за 30 тысяч долларов. Особо отмечается, что тюнинг полностью обратим, и стандартные детали Lamborghini Revuelto не пострадают. Интересно, что на фотографиях показана заниженная машина на нестандартных дисках, но колёса придётся заказывать на стороне.
Форсировки гибридной системы или отдельно безнаддувного V12 американцы не предлагают. Таким образом, владельцу придётся довольствоваться 1015 лошадиными силами. Другие мастерские научились повышать отдачу Lamborghini Revuelto: например, немецкое бюро Mansory может выжать из «атмосферника» дополнительные 55 лошадиных сил.