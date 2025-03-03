АвтоВАЗ назвал предварительную цену новой Lada Iskra
Стоимость базового седана Lada Iskra могла бы начинаться от 1,2 млн рублей, если бы продажи стартовали сегодня, пишет Motor.ru со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Однако запуск состоится ближе к лету, поэтому цена на автомобиль может вырасти.
По предварительной информации, АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство Lada Iskra 19 апреля 2025 года. Примерно в течение месяца завод будет насыщать дилерскую сеть автомобилями, чтобы объявить централизованный старт продаж. По словам Максима Соколова, ключевая ставка 20% соответствует удорожанию на 10% в течение полугода. Можно сделать вывод, что к моменту начала продаж Lada Iskra будет стоить дороже, чем 1,2 млн рублей.
Ранее "РГ" рассказывала, сколько может стоить Lada Iskra и объяснила логику ценообразования.
Lada Iskra - семейство модели, состоящее из седана, универсала и кросс-версии. Дизайн внешности был официально рассекречен ещё летом 2024 года, в конце прошлой недели АвтоВАЗ опубликовал фото салона и рассказал некоторые особенности комплектации.
Известно, что базовая версия "Искры" оснащается 90-сильным двигателем 1.6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП, также для модели будет доступен двигатель мощностью 106 л.с. в паре с новой 6МТ и вариатором.