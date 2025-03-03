АвтоВАЗ стал тестировать Lada Iskra без камуфляжа.

Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимком сразу трёх машин на полигоне в Сосновке. В объектив попали машины в двух цветах: базовый «Ледниковый» и металлик «Борнео». Судя по штампованным дискам и неокрашенной в цвет кузова плашке над номером, у универсала на переднем плане небогатая комплектация. До начала производства осталось 1,5 месяца.

Премьера семейства Lada Iskra ещё впереди, но АвтоВАЗ уже засветил серийный салон на примере топ-комплектации с мультирулем, климатической установкой и вариатором. Автомобиль с таким же интерьером показывали в конце января Владимиру Путину. Топ-версия получит 16-дюймовые литые диски, противотуманные фары с подсветкой поворотов, «теплые» опции, парктроники «по кругу» и медиасистему с 8-дюймовым тачскрином.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что старт производства Lada Iskra состоится 19 апреля: мероприятие пройдёт через 55 лет после запуска первой модели автогиганта — ВАЗ-2101 «Жигули». На первых порах на конвейере будет только седан, но в горизонте пары месяцев гамму пополнят универсалом и кросс-универсалом.

В базовой комплектации у Lada Iskra будет 90-сильный восьмиклапанный мотор 1.6 и отечественная 5-ступенчатая «механика». Такой седан разменяет 100 км/ч с места за 13,3 секунды и будет расходовать 7,4 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Самой экономичной на заводе считают связку 106-сильного «шестнаря» 1.6 и вариатора: для такой машины заявлен расход 7,2 литра на сотню.