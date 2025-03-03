Maserati лишили инвестиций на 1,5 млрд евро. Из финансовых документов Stellantis от 26 февраля следует: финансирование программы обновления модельного ряда поставлено на паузу. Maserati лишилась 1,5 миллиарда евро, и запуск MC20 Folgore и будущих электромобилей отменен. Решение принято на фоне падения спроса на электрокары в целом и кризиса в концерне Stellantis в частности: прибыль в 2024 году упала на 70%.

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Изначальный план подразумевал выпуск электрического седана взамен Maserati Quattroporte и большого «батарейного» кроссовера. Были обозначены даже даты: 2028 и 2027 год соответственно. Однако темпы запуска электромобилей необходимо пересмотреть, заявил финансовый директор Stellantis. По его мнению, динамика бизнеса изменилась.

В 2024 году продажи Maserati сократились вдвое до 11,3 тысячи штук. Марка потеряла 260 миллионов евро, хотя 2023 год итальянцы завершили с прибылью 141 миллион евро. Проблемы Maserati в сфере электромобилей перекликаются с неудачами Porsche и Mercedes-Benz: оба автопроизводителя столкнулись с колоссальным спадом продаж «батарейных» машин, особенно в Китае.

Итальянские профсоюзы обеспокоены будущим Maserati. Ситуация должна проясниться 11 марта на заседании совета директоров. Впрочем, даже Итальянская конфедерация профсоюзов признает, что премиум-бренд страдает от ошибок и просчётов в плане маркетинга, а сейчас ситуация близка к критической. Maserati больше не может позволить себе терять время.