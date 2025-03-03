Блогеры построили огромную Lada с двумя моторами

Мастерская тюнинга «Гараж 54» представила «мультяшно-большую» Lada с особенной силовой установкой. Об этом рассказал портал Motor1.

Как отмечается в статье, команда решила поместить два 1,6-литровых мотора Lada в огромный моторный отсек, объединив их для удвоения тяги. Мощность двигателей составляет примерно по 76 лошадиных сил. Команда установила их параллельно в моторном отсеке, используя металлическую пластину. Мотоциклетная цепь, проходящая между двигателями, объединила их с коробкой передач через осевой вал.

Как подчеркнул автор статьи, автомобиль оказался настолько большим, что команде пришлось переместить коробку передач назад в кабину, чтобы водитель мог использовать рычаг переключения передач.

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Интерьер авто такой же впечатляющий, как и его внешний вид, отмечается в статье. Для передних пассажиров предусмотрены два больших кресла, как в гостиной. Сзади есть диван и даже люстра, которая «добавляет роскоши».

«Берегись, Rolls-Royce», - отметил автор статьи.

Ранее немецкое тюнинговое ателье Mansory представило Elongation - рестайлинговую версию Tesla Cybertruck. Название Elongation переводится с английского как «удлинение» и отсылает к имени основателя Tesla Илона (Elon) Маска. Рестайлинговая версия Cybertruck получила многочисленные полностью карбоновые дополнительные детали, украшающие экстерьер.