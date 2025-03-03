В России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок

Двенадцать брендов снизили стоимость автомобилей на рынке России. Продукция марки BAIC подешевела на 5-710 тысяч рублей. Кроме того, в списке машин, ставших доступнее, можно обнаружить кроссовер Exeed LX, а также внедорожники Haval H5 и H9: для двух последних стала доступна «прямая выгода», а на дизельные версии отныне действуют особые цены. Наконец, Bestune T77 сбавил почти миллион рублей.

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Вдобавок, как отмечает издание «Автоновости дня», ввели или увеличили прямые скидки сразу восемь марок. Например, так поступил Tank со своими внедорожниками Tank 300 и Tank 500, а Geely — с кроссоверами Geely Monjaro и Geely Atlas.

Продолжают список подешевевших полноприводники Wey 05 2023 года, Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 года и Oting Paladin. А ещё стала выгоднее покупка вседорожников Jetour X70 и Jetour X70 Plus.

Также стали доступнее бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max, купеобразный кроссовер Knewstar 001, а с ними — все модели китайской премиум-марки Hongqi, на которые теперь действует «сезонное предложение».

И продолжая тему выгодных предложений. В Россию привезут большой седан Peugeot за 2 340 000 рублей. Это машины 2022 года выпуска, но без пробега.