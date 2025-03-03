В России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок

Двенадцать брендов снизили стоимость автомобилей на рынке России. Продукция марки BAIC подешевела на 5-710 тысяч рублей. Кроме того, в списке машин, ставших доступнее, можно обнаружить кроссовер Exeed LX, а также внедорожники Haval H5 и H9: для двух последних стала доступна «прямая выгода», а на дизельные версии отныне действуют особые цены. Наконец, Bestune T77 сбавил почти миллион рублей.
Вдобавок, как отмечает издание «Автоновости дня», ввели или увеличили прямые скидки сразу восемь марок. Например, так поступил Tank со своими внедорожниками Tank 300 и Tank 500, а Geely — с кроссоверами Geely Monjaro и Geely Atlas.
Продолжают список подешевевших полноприводники Wey 05 2023 года, Chery Tiggo 7 Pro Max 2025 года и Oting Paladin. А ещё стала выгоднее покупка вседорожников Jetour X70 и Jetour X70 Plus.
Также стали доступнее бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max, купеобразный кроссовер Knewstar 001, а с ними — все модели китайской премиум-марки Hongqi, на которые теперь действует «сезонное предложение».
И продолжая тему выгодных предложений. В Россию привезут большой седан Peugeot за 2 340 000 рублей. Это машины 2022 года выпуска, но без пробега.