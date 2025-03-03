В РФ выставили на продажу новый VW Tiguan 2011 года

На продажу выставили настоящую "капсулу времени" - Volkswagen Tiguan 2011 года с мизерным пробегом в 500 км.

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По заверению продавца, кроссовер простоял в гараже около 14 лет, что и позволило сохранить его в таком хорошем состоянии. Основываясь на данных из объявления, авто представлен в небогатом исполнении с турбомотором объемом 1.4 литра (140 л.с.), шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Салон машины выполнен в чёрном цвете. В комплектацию входят кондиционер и штатная аудиосистема.

Владелец просит за свой автомобиль 2,5 миллиона рублей. За эти деньги сейчас можно приобрести Haval Jolion без пробега.

Ранее "РГ" писала о том, что в России начались продажи двух Hyundai Creta с минимальным пробегом.