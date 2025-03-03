Polestar ответил на слухи об уходе с китайского рынка

Изначально под названием Polestar выпускались «заряженные» версии моделей Volvo. В 2017 году Polestar был выделен в отдельный бренд электрических машин — он принадлежит Volvo Cars, PSD Investment и Geely Holding. Однако дела у компании идут неважно: в 2023 году Polestar не выполнил план по продажам, его назвали «тормозом для Volvo» и появились слухи, что шведский автопроизводитель может отказаться от его финансирования. Теперь же китайские СМИ сообщают, что Polestar проводит сокращения в Китае и может уйти с местного рынка.

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Продажи Polestar в Китае снижаются с 2021 года. Единственной моделью марки, которая до недавнего времени производилась в стране на заводе в Ханчжоу, оставалась Polestar 4, но весной 2024-го ее сборку свернули. CarNewsChina со ссылкой на Autohome пишет, что Polestar в настоящее время находится в процессе реструктуризации своего китайского бизнеса: в штаб-квартире Polestar Technology в Нанкине проводятся сокращения (планируется уволить 50 человек), а в представительстве Polestar China, базирующемся в Шанхае, осталась лишь небольшая команда, которая занимается только послепродажным обслуживанием.

Из этого местные журналисты сделали вывод, что Polestar в обозримом будущем может свернуть продажи новых автомобилей в Китае. Сейчас марка продает на локальном рынке три модели, это Polestar 2, 3 и 4.

Известно, что компания переносит производство в Южную Корею — там в конце 2025 года начнется выпуск Polestar 4. Грядущий Polestar 7, в свою очередь, будут выпускать в Европе.

Несмотря на все это, сам автопроизводитель заявляет, что Polestar Technology, совместное предприятие, созданное в 2023 году Polestar Automotive и производителем смартфонов Meizu, «в настоящее время работает в обычном режиме». Реструктуризация же нужна для того, чтобы «лучше адаптироваться к изменениям на рынке и повысить эффективность бизнеса». В компании заверили, что и она сама, и акционеры, и партнер в лице Meizu «заинтересованы в развитии марки Polestar в Китае».