Уникальный Aston Martin Cygnet выставили на продажу

Автомобиль был построен по спецзаказу отделением эсклюзивных проектов Q by Aston Martin в 2018 году, и с тех пор так и остаётся штучным творением. В отличие от обычных Cygnet, оснащенных двигателем 1.3, здесь стоит силовой агрегат от V8 Vantage S.

© Motor.ru

Дилерский центр Nicholas Mee из английского Хартфордшира выставил на продажу самый редкий и безумный Aston Martin. Это субкомпакт Cygnet, но не обычный, а с двигателем V8. Автомобиль дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде шесть лет назад и, помимо двигателя от V8 Vantage S, получил композитные расширители колесных арок (+240 мм к ширине), 19-дюймовые колеса, самоблокирующийся дифференциал, новый выпуск и тормоза.

© Nicholas Mee

© Nicholas Mee

© Nicholas Mee

Отдача «восьмерки» объемом 4,7 литра составляет 436 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый «робот» Sportshift II, причем с места до 100 километров в час ситикар разгоняется за 4,2 секунды. Обычному Cygnet, представлявшему собой более люксовый вариант Toyota IQ, на это требовалось 11,8 секунды, потому что его мотор 1.3 выдал всего 97 сил и 123 Нм. Максималка V8 Cygnet — 274 километра в час.

© Nicholas Mee

© Nicholas Mee

© Nicholas Mee

Кузов и шасси исходника в Aston Martin серьезно переделали, увеличили длину почти на 700 миллиметров и установили каркас безопасности. При массе 1375 килограммов удельная мощность машины составила 317 лошадиных сил на тонну — как у Audi R8 Spyder. Во сколько оценили уникальный хэтчбек, неизвестно, но простые Cygnet стоят в среднем 30 тысяч долларов, что соответствует 2,7 миллиона рублей.