На льду Байкала установят новые рекорды скорости

На специальной ледяной трассе в проливе Малое Море озера Байкал собрались яркие люди из мира автоспорта и автопрома, покорители новых скоростей и испытатели возможностей своего автомобиля. Все показатели фиксируются должным образом, попытки участников по установлению новых национальных рекордов скорости на льду соответствуют всем регламентам Российской автомобильной федерации (РАФ).

© Quto.ru

Фестиваль длится четыре дня, в каждый из которых участники соревнуются в разных дисциплинах, испытывая свои навыки в экстремальных условиях. Гонки проходят на дистанциях «1 км с хода» и «1 км с места» в обе стороны в течение часа, дополнительно заезд проходит на размеченной закольцованной трассе.

Другая дисциплина — заезды на дистанцию «500 м с хода» и «500 м с места». Также в рамках фестиваля будет проводиться испытание на автономию гибридной версии кроссовера EXLANTIX ET, цель которого протестировать какую максимальную дистанцию сможет преодолеть модель в суровых зимних условиях на одном заряде батареи и полном баке топлива.

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

В этом году свой вклад вносит и природа, на которую не повлиять и никак не договориться — приходится работать исходя из тех возможностей, которые она предоставляет в конкретный период времени.

Организаторы за 13 лет фестиваля выучили простое правило: нет плохой погоды, есть неправильно выбранная одежда. За день до начала соревнований был шквальный ветер, с последствиями которого команда организаторов успешно справилась и лагерь был готов вовремя.

В этом году гонщики на льду Байкала устанавливают попытки новых национальных рекордов на интересных и эксклюзивных автомобилях. Фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» – уникальное событие в мировом масштабе.

На сегодняшний день существуют только три ежегодных соревнования на установление официальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах: Bonneville Speed Week (Бонневилль), World Speed Trials (Австралия) и «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». И только последний проходит на льду.