На льду Байкала установят новые рекорды скорости

На специальной ледяной трассе в проливе Малое Море озера Байкал собрались яркие люди из мира автоспорта и автопрома, покорители новых скоростей и испытатели возможностей своего автомобиля. Все показатели фиксируются должным образом, попытки участников по установлению новых национальных рекордов скорости на льду соответствуют всем регламентам Российской автомобильной федерации (РАФ).

На льду Байкала установят новые рекорды скорости
© Quto.ru

Фестиваль длится четыре дня, в каждый из которых участники соревнуются в разных дисциплинах, испытывая свои навыки в экстремальных условиях. Гонки проходят на дистанциях «1 км с хода» и «1 км с места» в обе стороны в течение часа, дополнительно заезд проходит на размеченной закольцованной трассе.

Другая дисциплина — заезды на дистанцию «500 м с хода» и «500 м с места». Также в рамках фестиваля будет проводиться испытание на автономию гибридной версии кроссовера EXLANTIX ET, цель которого протестировать какую максимальную дистанцию сможет преодолеть модель в суровых зимних условиях на одном заряде батареи и полном баке топлива.

© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»
© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»
© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»
© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»
© «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

В этом году свой вклад вносит и природа, на которую не повлиять и никак не договориться — приходится работать исходя из тех возможностей, которые она предоставляет в конкретный период времени.

Организаторы за 13 лет фестиваля выучили простое правило: нет плохой погоды, есть неправильно выбранная одежда. За день до начала соревнований был шквальный ветер, с последствиями которого команда организаторов успешно справилась и лагерь был готов вовремя.

В этом году гонщики на льду Байкала устанавливают попытки новых национальных рекордов на интересных и эксклюзивных автомобилях. Фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» – уникальное событие в мировом масштабе.

На сегодняшний день существуют только три ежегодных соревнования на установление официальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах: Bonneville Speed Week (Бонневилль), World Speed Trials (Австралия) и «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала». И только последний проходит на льду.

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