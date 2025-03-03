В Тольятти продают "Ниву" 1980 года за 30 млн рублей

В Тольятти владелец уникальной, по его словам, "Нивы" 1980 года выпуска продолжает попытки продать внедорожник за огромную сумму - 30 000 000 рублей. В количестве нолей ошибки нет.

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На объявление обратил внимание сайт Tarantas.news, но дело в том, что автомобиль "висит" на продаже как минимум с осени прошлого года. Цена не меняется. При этом владелец утверждает, что покупка "капсулы времени" - инвестиция, и машина с каждым годом будет только становится дороже.

Автомобиль в состоянии "как с завода" (включая пломбы и целлофан на сиденьях) примечателен не только своим превосходным состоянием, но и тем, что принимал участие в торжественных мероприятиях, посвящённых полувековому юбилею АвтоВАЗа, а летом 2016 года на нём прокатились главный конструктор модели Пётр Прусов и бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор.

В ноябре 2023 года "РГ" писала о том, что в Тольятти продаётся Land Cruiser 100, выпущенный в 2002 году, за 23 млн рублей.

Автомобиль по-прежнему находится на реализации, но цена на него увеличилась до 25 млн рублей.