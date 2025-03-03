Toyota готовит GR86 следующего поколения

Ожидается, что новый спорткар японской марки может дебютировать в 2027 году. На этот раз Тойота, возможно, не будет привлекать к разработке Subaru.

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У японских производителей Toyota и Subaru есть несколько совместных проектов, одним из них является выпуск заднеприводных родственных купе, который стартовал в 2012 году. Изначально это были Subaru BRZ и Toyota GT86 (на некоторых рынках – просто 86). Позже название двухдверки Тойоты для большинства стран изменили: в апреле 2021 года она дебютировала под именем GR86. Напомним, GR – это аббревиатура для Gazoo Racing, подразделение компании, которое занимается «заряженными» моделями.

Однако следующий шаг спорткар Тойоты может сделать без поддержки Subaru, об этом СМИ сообщали ещё осенью 2023-го. Ранее предполагалось, что преемник актуального купе GR86 разрабатывается исключительно силами Toyota. Теперь издание Carscoops со ссылкой на японский журнал Mag X сообщает о том, что к руководству этим проектом решили привлечь инженера ещё одной японской компании – Mazda (его имя не уточняется).

В издании отметили, что Toyota GR86 следующей генерации будет построен на некой новой платформе, а также сохранит переднемоторную компоновку и задний привод. Напомним, в конце 2023 года предполагалось, что в основу будущего спорткара Toyota GR86 может лечь укороченная версия «тележки» Lexus IS (напомним, модель базируется на платформе New N).

В Toyota слухи о преемнике GR86 пока не комментируют. Ожидается, что спорткар третьего поколения может появиться уже 2027-м (ранее СМИ называли в качестве срока дебюта 2025 год). Если информация подтвердится, это будет означать, что двухдверка Тойоты получит иную технику. Напомним, актуальное купе оснащается атмосферником объёмом 2,4 литра мощностью 235 л.с., его максимальный крутящий момент – 250 Нм (в японской спецификации). В пару к нему предлагается либо шестискоростная механика, либо шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Согласно озвученным ранее предварительным данным, следующий GR86 может получить двигатель разработки Toyota, вероятно, речь идёт о турботройке объёмом 1,6 литра, которой оснащаются актуальные GR Yaris и GR Corolla. Кстати, этот мотор также был установлен под капот представленного на тюнинг-шоу SEMA осенью 2024 года в единственном экземпляре Toyota GR86 Rally Legacy. Максимальная отдача составляет 304 л.с., а крутящий момент – 370 Нм.

Недавно стало известно о том, что Toyota намерена ещё «очень и очень долго» выпускать «заряженные» модели с ДВС и механическими коробками: об этом рассказал глава отдела продаж и маркетинга австралийского представительства марки Шон Хэнли. По его словам, «именно тактильная связь между водителем и машиной разжигает страсть автолюбителей».

В дальнейшем компания планирует возродить легендарное имя, вероятно, новинка получит название Toyota GR Celica. Как Kolesa.ru сообщал ранее, такой спорткар может получить новую 2,0-литровую турбочетвёрку, которая находится в разработке; вероятно, отдача этого двигателя составит около 406 л.с. Не исключено, что новинке достанется система полного привода GR-Four, как у актуальных хот-хэтчей Toyota GR Yaris и GR Corolla.