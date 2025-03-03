Марка Belgee увеличила размер скидок

Belgee — это китайские автомобили Geely, но белорусской сборки. В России бренд представлен двумя моделями: X70 представлеяет собой рестайлинговый Atlas первого поколения, а X50 — это дореформенный Coolray. Вскоре компанию крооссоверам должен пополнить седан S50.

Новые стоимость машин 2024 и 2025 года такова: за Belgee X50 теперь просят 2 479 990 вместо прежних 2 480 190 рублей, а за Belgee X70 — 2 825 990 против 2 826 190 рублей.

Таким образом, автомобили пусть немного, но подешевели. Но куда интереснее размеры скидок, так как для прошлогодних экземпляров дисконт разом увеличился на 50 000.

Для X50 выгода отныне составляет 230 000, а для X70 — 250 000. (Вседорожники 2025 можно купить со скидкой 50 000.) В итоге, реальные цены — 2 249 990 и 2 575 990, соответственно.

Между тем, аналитики подвели итоги февраля: по их данным, в России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок.