Представлен новый кроссовер Volkswagen Tera

Модель выйдет на бразильский рынок в этом году и будет стоить эквивалент 17—24 тысячам долларов. Технически Tera близок к хэтчбеку Polo — ему обещан литровый турбомотор, шестидиапазонный автомат, неплохое по меркам класса оснащение и безальтернативный передний привод.

Премьера Tera прошла не в привычном формате отдельного мероприятия, а в рамках бразильского карнавала, поэтому машину хоть и показали живьем, но сказали о ней мало. Разработан кроссовер силами бразильского подразделения Volkswagen. Выпускать его будут на местном заводе в Таубате, а конкурировать новинке придется с Fiat Pulse и Renault Kardian. В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross и, возможно, даже заменит некоторые версии Polo.

© Volkswagen

© Volkswagen

В основе кроссовера лежит переднеприводная платформа MQB-A0. Силовой агрегат пока заявлен один — трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI (116 л.с.) в паре с шестидиапазонным автоматом. Оснащение топ-версий будет включать светодиодную оптику, 10-дюймовую цифровую «приборку», медиасистему Volkswagen Play Connect с поддержкой бразильских онлайн-сервисов, беспроводную зарядку, контурную подсветку и колеса диаметром 17 дюймов.

© Volkswagen

© Volkswagen

Есть у Tera и несколько «пасхалок». Например, надпись Trip Mode On (активирован режим путешествия) в багажнике и силуэты Beetle, Gol и Tera на заднем стекле, что должно свидетельствовать о народном статусе модели. В Бразилии Tera будет стоить ориентировочно 100—140 тысяч реалов, а в продажу поступит в первом квартале этого года.