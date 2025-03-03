Какие модели появились в РФ с начала года

Год только начался, а автомобильные компании уже активно выводят на российский рынок свои новинки. Какие модели появились в РФ в январе и феврале - в материале "Российской газеты".

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Tank 400

Продажи модели начались в феврале, для российского рынка машина представлена в двух комплектациях с безальтернативным бензиновым мотором.

Под капотом расположен двухлитровый двигатель мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Она работает в паре с девятиступенчатой классической АКПП. Заявленный расход в смешанном цикле - 10,2 литра на 100 км. Внедорожник оснащен интеллектуальным полным приводом с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки, передней, задней и межосевой блокировкой дифференциалов и понижающей передачей. Tank 400 имеет 12 режимов и ассистенты движения на спуске и подъеме, функции поддержания малой скорости, систему помощи при повороте.

Стоимость комплектации Adventure начинается с отметки в 5 799 000 рублей, а версия Premium обойдется в 6 199 000 рублей.

Jetour T2

В конце января 2025 года марка Jetour представила в РФ кроссовер Jetour T2 в новой максимальной комплектации Discovery. Ее главное отличие заключается в том, что автомобиль агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач вместо "робота".

Кроме того, новая версия Jetour T2 отличается расширенным набором опций. В нее вошли система очистки воздуха, автозатемнение зеркала заднего вида и подогрев спинок сидений второго ряда, система "старт/стоп", оттоманка переднего пассажирского сиденья, а также функция массажа на водительском кресле. В багажнике же появилась розетка на 220В.

Новая АКПП работает в паре с 245-сильным турбомотором объёмом 2.0 литра. Цена новинки составляет 4 449 000 рублей.

Peugeot 408X

В начале февраля компания "Автомобильные технологии" сообщила о старте российских продаж кросс-купе Peugeot 408X. В РФ модель представлена в единичной комплектации GT. Под капотом французской модели находится мотор 1.6 мощностью 175 л.с, который работает с восьмиступенчатым автоматом. Привод у автомобиля исключительно передний.

Peugeot 408X укомплектован шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, цифровой приборной панелью, кожаным салоном и 19-дюймовыми колесными дисками. Стоимость автомобиля составляет 4 669 000 рублей.

Avatr 11

Компании Changan в последние дни января объявила о начале продаж в России электрического кроссовера Avatr 11.

Новинка бренда представлена в РФ в трех модификациях - 90 kWh RWD 5 seats, 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. Они отличаются силовой установкой и компоновкой салона.

Базовая версия кроссовера люксового бренда оснащается задним приводом и трехкомпонентной батареей CATL емкостью 90 кВт·ч, которая обеспечит запас хода в 575 км.

Первым покупателям машины доступна пожизненная гарантия на электрические компоненты кроссовера. Например, на батарею, электродвигатели и контроллеры электромоторов. Остальные покупатели получат гарантию сроком на восемь лет. Цены на модель начинаются от 6,95 млн рублей.

Jaecoo J7

Российское представительство Jaecoo расширило гамму комплектаций своего кроссовера J7. С февраля россиянам стали доступны две новые версии модели - Ultimate 150 и Supreme 150. Такие машины отличаются двигателем в 150 л.с. и слегка сокращённым набором опций.

Обе новые версии получили турбомотор 1,6 со сниженной до 150 л.с. мощностью. Исполнение Ultimate 150 доступна только с передним приводом, а Supreme 150 - с полным. Все кроссоверы оснащаются 7-ступенчатым роботом.

Jaecoo J7 в комплектации Ultimate 150 доступен по цене в 3 409 900 рублей, а комплектация Supreme 150 обойдется в 3 729 900 рублей.

Sollers ST8

В России начались официальные продажи пикапов Sollers ST8, выпуск которых налажен в Ульяновске по технологии полного цикла. Непосредственно на УАЗе ведётся сборка кузовов, а финальный этап - на новой производственной линии.

Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с. или альтернативным бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 204 л.с. Обе силовые установки агрегатированы шестиступенчатой МКП, производство которой также локализовано в России.

В базовое оснащение Optimum входят две подушки безопасности, ABS+EBD, ESC, датчики контроля давления в шинах, помощник старта на подъеме, полностью светодиодные фары, бесключевой доступ и запуск двигателя, кондиционер и круиз-контроль. В версии кожаная отделка сидений с центральным подлокотником на заднем ряду, система камер кругового обзора, передние датчики парковки и люк с электроприводом.

Цена на Sollers ST8 в комплектации Optimum с бензиновым двигателем составляет 2 820 000 рублей, а в исполнение Luxe - 2 920 000 рублей. Дизельные версии пикапа обойдутся покупателям в 2 920 000 и 3 020 000 рублей соответственно.

Rox 01

Компания Sinomach Auto в начале февраля 2025 года объявила о старте официальных продаж в РФ своего премиум-внедорожника Rox 01.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой последовательного типа, где двигатель выступает в роли генератора. Суммарно оба электромотора выдают мощность в 476 л.с. Средний расход составляет около 8 литров, автономность с полностью заряженным аккумулятором и полным баком бензина превышает 1300 км.

Стандартная гарантия на автомобили Rox составляет 5 лет или 150 000 км. Кроме того, можно приобрести дополнительную гарантию на 8 лет и 240 000 километров.

Цены на внедорожник начинаются с отметки в 9 169 000 за семиместную версию и 9 379 000 за шестиместный вариант.