Honda переносит производство Civic из-за нововведений Трампа

Honda переносит производство популярной модели из-за пошлин Трампа. Следующий Civic для американского рынка Honda будет выпускать не в Мексике, как сейчас, а на предприятии в штате Индиана. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, это решение было принято на фоне грядущего введения 25-процентных пошлин на ввоз в США товаров из Мексики и Канады — это новая тарифная политика президента Дональда Трампа.

© Motor.ru

В настоящее время в США продается Honda Civic 11 поколения, который последний раз обновлялся весной 2024 года — модель производят на заводе японской марки в Мексике, откуда поставляют в США. Следующий, 12-й Сivic должен появиться на рынке только в 2027-м, и производить его будут уже на американском заводе бренда в Индиане, в противном случае на автомобили будет распространяться пошлина в размере 25 процентов.

Сейчас Honda поставляет примерно 80 процентов автомобилей мексиканского производства в США, а в целом на долю импорта из Мексики и Канады в общих продажах японской марки в стране приходится около 40 процентов. Civic находится на втором месте по популярности среди прочих моделей Honda в США, уступая только кроссоверу CR-V. Предприятие в Индиане, в свою очередь, сможет выпускать до 210 тысяч экземпляров Civic в год.

Что же касается нового таможенного сбора на товары из Мексики и Канады, которые вводит Дональд Трамп, то его могут начать взымать уже в начале марта. В дальнейшем такой же налог может быть введен и в отношении товаров, импортируемых в США из Европы. Так что, помимо Honda, возможность переноса производства уже обдумывают и другие автомобильные компании, например Porsche и Audi.