Стоимость седанов Honda может вырасти

Экономическая политика США вынудила Honda переносить производство из Мексики. Второй по величине производитель Японии — Honda — решил выпускать свой гибридный Civic следующего поколения в американском штате Индиана, а не в Мексике, чтобы избежать возможных пошлин на одну из своих самых продаваемых моделей, сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

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Изначально сборка Civic следующего поколения должна была начаться с ноября 2027 года в мексиканском Гуанахуато. Теперь же с переносом производства в США меняются и сроки — не ранее мая 2028 года.

Ожидаемый годовой объём производства на американской площадке — около 210 тысяч единиц. Источники не исключают подорожания модели, так как первоначально Мексика была выбрана в качестве места сборки из-за возможности сократить производственные издержки.

К слову, Honda экспортирует в США около 80% машин мексиканской сборки. Общая доля импорта из Мексики и Канады в совокупных продажах Honda на американском рынке составляет около 40%. Civic — вторая по популярностью модель Honda в Америке после кроссовера CR-V.