Жителей США предупредили об исчезновении некоторых автомобилей

Пошлины США на канадский и мексиканский импорт могут привести к подорожанию ряда автомобилей на 12 тысяч долларов, а некоторые и вовсе рискуют пропасть из продажи. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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По его данным, исследование, проведенное Anderson Economic Group, показало, что выпуск внедорожника подорожает как минимум на четыре тысячи долларов. Стоимость производства электромобилей вырастет в три раза. Как следствие, почти мгновенно упадут продажи ряда моделей.

Кроме того, 25-процентные пошлины грозят усугубить кризис доступности автомобилей. Даже до введения пошлин цены на них приближались к среднему значению в 50 тысяч долларов, что на 20 процентов больше, чем пять лет назад. Это значит, что под вопросом оказываются предвыборные обещания президента США Дональда Трампа остановить инфляцию.

Есть версия, что в итоге продажи автомобилей в США могут упасть на полмиллиона штук.

Ранее появился прогноз, согласно которому торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, может потрясти глобальную цепочку поставок автомобилей сильнее, чем пандемия коронавируса.