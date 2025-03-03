В России усомнились в антикоррозийной стойкости автомобилей Lixiang

Lixiang ответила на критику антикоррозийной стойкости кузовов машин. Китайская компания, автомобили которой продаются в России, обратила внимание на рейтинг надежности, опубликованный одним из российских сетевых центров антикоррозийной обработки, — об этом пишет портал «Китайские автомобили». Авторы рейтинга отметили, что гарантия от сквозной коррозии у Lixiang (Li Auto) составляет три года, при этом срок «жизни» железа они оценили только в два года. И в китайском офисе Lixiang неожиданно ответили на это.

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«Китайские автомобили» обнаружили, что сразу два представителя штаб-квартиры Lixiang прокомментировали рейтинг, составленный российским сервисом. Так, в своем блоге в Weibo высказался руководитель отдела материаловедения компании Дуань Цзичао: он отметил, что автопроизводитель дает 12-летнюю гарантию на сквозную коррозию кузова или отказ узлов автомобиля из-за коррозии. И это один из самых больших гарантийных сроков в отрасли. Цзичао добавил, что Lixiang не получал ни одной жалобы на коррозию от владельцев двухлетних машин, таких случаев не было зафиксировано и при регулярно проводимых осмотрах.

Прокомментировал рейтинг, составленный в России, и директор по продукту Lixiang Тан Цзин: он назвал его авторов «шантажистами» и заявил, что они не могут оставаться беспристрастными, так как сами оказывают антикоррозийные услуги. На этом Цзин не остановился и рассказал, что после публикации были проверены автомобили, которые официально поставляются в Казахстан, и проблем у них выявлено не было.

В Россию автомобили Li Auto поставляют по параллельному импорту. За прошлый год в страну «серыми» путями попали 181 тысяча новых легковых автомобилей, и доля Li Auto в этом объеме составляет 13,2 процента.