Уникальный Mercedes-Benz 500 SEL директора американского AMG пустят с молотка

С аукциона продадут уникальный Mercedes-Benz 500 SEL директора американского AMG. Седан по прозвищу Blueberry был построен для основателя AMG North America Ричарда Буксбаума. Автомобиль получил массу технических доработок, полностью перешитый салон и особый цвет кузова.

© Motor.ru

На мартовских торгах аукционного дома Sotheby’s будет выставлен седан Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG по прозвищу Blueberry, подаренный сооснователем AMG Хансом-Вернером Ауфрехтом своему американскому коллеге из AMG North America Ричарду Буксбауму. Название машина получила за оригинальный цвет — Lapis Blue Metallic. «Мерседесы» в него красили только четыре года — с 1980 по 1984, — после чего Lapis Blue заменили на близкий оттенок Nautical Blue.

© Sotheby’s

Идея покрасить 500 SEL в синий пришла Ауфрехту после разговора с Буксбаумом, когда тот пожаловался на невозможность найти автомобиль в ярком цвете. И поскольку это был рождественский подарок от AMG, перекраской дело не ограничилось. Велюровый салон заменили на кожаный, цвета Orion Grey, причем дверные карты с синей строчкой изготовили в ателье Gemballa. Спецы AMG также установили четырехспицевый руль Italvolanti Corsa, фирменные приборы и кресла от купе S-Class.

© Sotheby’s

Аэродинамический обвес, колеса — всё это тоже было новым. В подвеске седана появились амортизаторы Bilstein, но тормоза остались штатными. Как и двигатель, которому добавили изготовленную на заказ спортивную выхлопную систему. Тяга на задние колеса шла через штатный четырехдиапазонный автомат и дифференциал AMG, так что в плане ездовых характеристик Blueberry сильно отличался от обычного 500 SEL.

© Sotheby’s

Подарок, конечно же, удивил и одновременно шокировал Буксбаума. Он отъездил на машине больше года — возил на ней детей в школу, встречал гостей из аэропорта и устраивал с ними тестовые заезды по чикагским хайвеям. В 1986 году Blueberry купил миллиардер Рик Коэн. Затем автомобиль снова ненадолго вернулся к Буксбауму, но окончательное воссоединение произошло только в 2022-м.

© Sotheby’s

На реставрацию седана не пожалели ни времени, ни денег. За механику отвечала чикагская мастерская The Last Detail, за косметику — Drycenation. На работы в общей сложности потратили больше 100 тысяч долларов. Пришлось заменить топливную систему, тормоза, компоненты системы охлаждения и некоторые детали подвески. Заодно на Blueberry перебрали двигатель и с помощью мебельщиков восстановили деревянные накладки салона.