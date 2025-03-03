Дилеры назвали сроки возвращения Toyota в Россию

Представители крупных российских дилерских компаний опровергли информацию о скором возвращении концерна Toyota в Россию. Об этом пишет РБК.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что в ОАЭ якобы прошло мероприятие, на котором был поднят вопрос о возможном возвращении японской компании на российский рынок.

Представитель АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал журналистам, что о встрече с дилерами Toyota узнал из публикаций в интернете.

«Возврат любых крупных автопроизводителей на рынок России как минимум в ближайший год мы оцениваем как маловероятный. О каких-либо других встречах подобного рода нам ничего не известно», — отметил предприниматель.

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В компании «Рольф» уточнили, в свою очередь, что с «Toyota и всеми остальными — пока без изменений, никаких подвижек нет». В пресс-службе добавили, что возвращение концерна в РФ, по самым оптимистичным прогнозам, ожидается не ранее, чем через 2-3 года.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр пояснил, что до снятия санкций никах подвижек в этом вопросе ждать не стоит. Он уточнил, что любые публикации на эту тему следует воспринимать как «чистый хайп».