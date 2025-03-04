137 км разбитых дорог восстановят в Нижегородской области

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136,7 км дорог, поврежденных при строительстве трассы М-12, планируется восстановить в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Нижегородка Екатерина С. пожаловалась в соцсетях на состояние дороги у деревни Палатка в Сергачском округе. По ее информации, она была разбита во время строительства федеральной трассы.

На дороге дефекты дорожного покрытия. Некоторые люди вынуждены привозить воду по данной дороге, — объяснила женщина.

В Минтрансе Нижегородской области заявили, что сроки ремонта подъезда к населенному пункту сейчас определяются.

Всего в этом году планируется привести в порядок 136,7 км поврежденных строительством дорог. В прошлом году ремонт затронул 61,2 км таких дорог, а в 2022 и 2023 годах — 348,5 км.

Ранее мэрия Нижнего Новгорода рассказала, почему откладывается ремонт дороги на Ильинской.

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