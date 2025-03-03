На OZON появились в продаже автозапчасти с пробегом

Ozon расширяет ассортимент в категории автозапчастей, теперь на платформе можно купить не только новые детали, но и запчасти с пробегом от проверенных продавцов. Это нововведение упрощает обслуживание автомобилей таких марок, как Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan и других.

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Запчасти с пробегом подходят для тех случаев, когда нужно заменить сложные узлы или агрегаты, которые трудно найти, или когда новая деталь не доступна в кратчайшие сроки. В продаже доступны только те запчасти, которые прошли проверку на пригодность для повторного использования, такие как компоненты двигателей, коробок передач, кузовные и ходовые элементы, а также детали электрооборудования. Автозапчасти, подверженные быстрому износу, такие как фильтры и тормозные колодки, не продаются.

Продажу запчастей с пробегом могут вести только профессиональные компании, прошедшие проверку Ozon. Каждому продавцу нужно подать заявку и пройти коммерческую экспертизу для обеспечения надежности и безопасности товаров.

Для удобства покупок на платформе добавлен специальный фильтр для поиска запчастей с пробегом. Товары будут помечены бейджем «С пробегом». Кроме того, как и для других товаров на Ozon, запчасти с пробегом можно вернуть в течение 7 дней, если они не подошли или не соответствуют ожиданиям покупателя.