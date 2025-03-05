Стал известен быстрейший беспилотник в мире

Maserati установил рекорд скорости для беспилотных автомобилей. Речь про спорткар MC20, который принял участие в эксперименте, проведённом на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде. Это одна из самых протяженных взлётно-посадочных полос в мире — длина составляет 4,5 километра.

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Разработкой системы автономного вождения для Maserati MC20 занимались специалисты Миланского технического университета. Отмечается, сто автомобиль побил собственный рекорд скорости для беспилотных дорожных автомобилей — 285 километров в час, который был установлен в ноябре прошлого года в военном аэропорту итальянского Пьяченцы.

© Indy Autonomous Challenge

© maserati.com

Команда организаторов соревнований беспилотных машин Indy Autonomous Challenge заявила, что тестирование новых версий ПО с элементами ИИ на скоростях, близких к предельным, позволяет более точно отследить его работу. Таким образом, подобные исследования способствуют развитию программного обеспечения для гражданских машин, что позволит им ездить без участия человека быстрее, чем это возможно сейчас.

Предыдущий абсолютный рекорд скорости для беспилотного автомобиля был установлен в 2022 году гоночным болидом Dallara AV-21 (310 километров в час).