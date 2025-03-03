В Москве снимут 55 тысяч дорожных знаков

Согласно правилам ГИБДД, дорожные знаки можно устанавливать не ближе чем в пяти метрах друг от друга. В Москве они порой висят в паре метров друг от друга. Обилие знаков не помогает, а чаще мешает автомобилистам, загораживая обзор дороги. Департамент транспорта объявил о снятии в ближайшее время лишних знаков.

© Российская Газета

Как отметил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, город постоянно совершенствует дорожную инфраструктуру, внедряет новые стандарты и сокращает визуальный шум на дорогах. Занимается этим Центр организации дорожного движения, он же ежегодно разрабатывает предложения для внесения поправок в ГОСТ по снижению визуального шума.

"Поправки в ГОСТ о введении новых совмещенных знаков были утверждены в конце прошлого года. Использование таких знаков позволит повысить безопасность и сделает движение более комфортным для водителей", - отметил Максим Ликсутов.

Например, знак парковки совместят с обозначением способа постановки машины, а знак скорости и искусственных неровностей соединят в один новый знак. Многие знаки потеряют широкую желтую рамку. Ставили ее для привлечения внимания водителей. Однако последние исследования показали, что повсеместное использование таких рамок приводит к тому, что автомобилисты вообще перестают обращать на них внимание. Еще один знак "Стоп-линия", который в городе дублирует на проезжей части широкая белая полоса, уберут перед регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами. Как рассказал "РГ" координатор движения "Пробок.нет" Александр Шумский, он давно высказывался о необходимости снижения количества дорожных знаков.