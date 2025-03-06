Автомобили Lada можно купить не только в России и странах СНГ

В Германии оказалось немало поклонников Lada Niva. На днях посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес заявил, что в марте АвтоВАЗ собирается направить делегацию в эту латиноамериканскую страну, чтобы изучить возможность возобновления там продаж.

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«Мы не комментируем любые идущие переговоры где бы то ни было, только принятые решения», — ответили в компании.

А до этого посол Эфиопии Генет Тешоме Джирру говорил о возможном запуске производства автомобилей Lada.

По данным самого концерна, в 2024 году АвтоВАЗ экспортировал 21 тысячу автомобилей в 20 стран, большая часть из которых всё-таки дальнее зарубежье.

Но стоит начать с российских соседей. Во всех странах СНГ есть и официальные представительства бренда Lada, и автосалоны. Но в Азербайджане есть даже сборочная линия, которую открыли в прошлом году. Там выпускается Lada Granta.

В Ливане автомобили Lada продаются как минимум с 2016 года, и тогда на рынке этой ближневосточной страны были представлены почти все актуальные модели на тот период.

Среди стран, куда АвтоВАЗ экспортировал автомобили в 2024 году, значится Куба. Но ни сайта представительства, ни списка моделей, которые туда поступают найти не удалось. Стоит напомнить, что семь лет назад государственное такси Кубы получало Lada Vesta и Lada Largus Cross.

В Иране российский автобренд появился в конце 2023 года. Тогда представитель АвтоВАЗа рассказывал, что российская компания рассматривает локализацию производства в этой стране, но пока по этому поводу нет никакой информации.

Сотрудничает АвтоВАЗ и с несколькими странами Европы. Так, в Сербии дилер BeoLada предлагает две модели — Lada Vesta и Lada 4x4 (Niva). С 2021 года продукция АвтоВАЗа присутствует в Словакии. В Германии автомобили Lada давно пользуются популярностью. Немецкие дилеры в основном предлагают «Нивы». В одном из автоцентров модель представлена под названием Lada Taiga 4x4.

Сам АвтоВАЗ заявил, что российские машины можно приобрести в Болгарии и Боснии. Правда, о продажах в этих странах нет информации в открытых источниках.