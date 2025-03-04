В России растут продажи в сегменте SUV с пробегом

В России зафиксирован значительный рост продаж Lada Niva с пробегом. Так, в январе прошлого года в стране было продано 98 300 машин, в январе текущего года показатель увеличился до 120 100 единиц.

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Лидирующее положение занимает внедорожник с пробегом Lada Niva, продажи которого выросли на 19% — до 8 тысяч единиц.

На второй позиции оказался Chevrolet Niva, продажи которогой также увеличились — до 4 600 единиц (7,6%). На 22% вырос интерес к кроссоверу Toyota RAV4 — до 3 500 единиц.

Далее идут Toyota Land Cruiser (рост на 19%), Kia Sportage (рост на 14%), Nissan X-Trail (рост на 19%), Renault Duster (рост на 9%), Volkswagen Tiguan (рост 15%), Nissan Qashqai (сокращение на 2%) и Mitsubishi Outlander (рост на 16%).

Наибольшее число сделок по продаже SUV с пробегом зафиксировано в Москве, где этот показатель увеличился на 26% год к году. В Подмосковье объём реализации увеличился на 19%, что позволило региону занять вторую позицию. На третьем месте — Краснодарский край (рост на 25%). В пятёрку регионов с ростом объёмов продаж в сегменте SUV с пробегом также вошли Санкт-Петербург (на 19%) и Татарстан ( на 24%).