Кроссовер Honda Prologue стал мощнее и нарастил запас хода

Он получил те же технические изменения, что и соплатформенный Chevrolet Blazer EV, но при этом не подорожал. Цены на Prologue по-прежнему стартуют с 47 400 долларов, но с учетом государственной субсидии фактическая стоимость может быть снижена до 39 900 долларов.

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Электрический кроссовер Honda Prologue подтянулся до уровня Chevrolet Blazer EV 2025 модельного года, с которым делит платформу GM BEV3. Версии с одним электромотором стали мощнее на 8 лошадиных сил и 9,5 Нм крутящего момента (223 л.с., 329 Нм), а у полноприводных прибавка составила 12 сил и 34 Нм (304 л.с., 381 Нм). Паспортный запас хода по американскому циклу EPA тоже вырос: до 496 километров для одномоторных Prologue, до 473 для двухмоторных EX и Touring и до 455 — для топовой Elite.

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Батарея кроссовера по-прежнему имеет емкость 85 киловатт-часов и поддерживает зарядку с мощностью до 150 киловатт. От скоростных терминалов, которых по всей Северной Америке насчитывается около 100 тысяч, за 10 минут можно получить 105 дополнительных километров. Стандартное оснащение Prologue включает двухзонный климат, подогрев передних сидений, колеса диаметром 19 дюймов (в топе — рекордные 21-дюймовые) и набор ассистирующей электроники HondaSensing.

По итогам второй половины 2024 года Honda Prologue стал вторым по популярности электрическим кроссовером в США, пропустив вперед только Tesla Model Y. Чтобы закрепить успех, японцы даже не стали менять цены на машины 2025 модельного года, поэтому начальная так и осталась на уровне 47 400 долларов до вычета государственной субсидии. Со скидкой Prologue стоит от 39 900 долларов, а за самый дорогой вариант Elite AWD нужно будет заплатить 50 400 (57 900 $ без скидки).

Соплатформенный Chevrolet Blazer EV с учетом доставки стартует с 45 995 долларов без вычета субсидии. За модификацию с задним приводом попросят 56 990 долларов (предложена только в богатой комплектации RS), а полноприводный Blazer EV SS с силовой установкой мощностью 624 лошадиные силы и 880 Нм крутящего момента оценен в 62 490 долларов.