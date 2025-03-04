В Чехии попрощались с легендарным грузовиком Tatra 815

Закончена история культового грузовика Tatra 815. По этому не очень радостному поводу на заводе в чешском городе Копршивнице прошла торжественная церемония прощания. Коммерческий директор бренда Даниэль Бекеш напомнил присутствующим, что модель Tatra 815 спасла производство в самые трудные времена, «став не только основой производства, но и символом качества и надёжности».

© Quto.ru

Последним экземпляром стал грузовик Tatra 815-2 Terra, предназначенный для службы в пожарно-спасательном корпусе. На прощальной церемонии были представлены несколько культовых автомобилей серии, каждый из которых является настоящим артефактом.

Автопроизводитель произвёл в общей сложности 158 065 автомобилей всех версий серии Tatra 815. В это число входят и предсерийные экземпляры, выпущенные в 1977–1982 годах.

© tatra.cz

© tatra.cz

© tatra.cz

Так, можно было увидеть участника ралли «Париж — Дакар» 1986 года — раллийный Tatra 815 6x6 «Sharp» II 635 или самосвал Tatra 815 GTC, который побывал в экспедициях по всему миру.