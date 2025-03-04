Дилеры не верят в возвращение зарубежных автобрендов в РФ

Возвращение автомобильных гигантов в Россию произойдет в очень не скорой перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных участников рынка.

«Возвращение автогигантов в РФ будет в очень не скорой перспективе. Сначала будут поставляться запчасти и восстановлены сервисные решения для текущих клиентов, и только тогда, возможно, будет обсуждаться что-то большее», — сказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил ТАСС, что большие автопроизводители не появятся на российском рынке как минимум еще год.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов сообщил агентству, что сейчас нет никаких договоренностей о возвращении на российский рынок любых брендов. Все разговоры об этом он назвал спекуляцией на острую тему.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что корейские и японские автобренды имеют все возможности вернуться на российский рынок в случае отмены санкций.

«Первые придут корейцы. Если сегодня санкции отменят и поступит позитивный сигнал, по моим расчетам, в течение полугода, может, чуть быстрее, Hyundai и Kia начнут продавать свои автомобили. За ними последуют японцы и европейцы», — сказал Кадаков.

По его словам, бороться за покупателя вернувшимся автобрендам будет тяжело из-за конкуренции с китайскими машинами. При этом автомобили Volkswagen или Skoda будут дороже машин из КНР.

Ранее стало известно, что в России рекордно выросли продажи китайских авто с пробегом.