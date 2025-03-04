В РФ продают ВАЗ-2114 в идеальном состоянии

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга классифайдов, на продажу выставили ВАЗ-2114 в состоянии "капсулы времени".

© Российская Газета

За машину, которая находится в Тюмени и проехала 25 тысяч км, просят 725 тысяч рублей.

В объявлении отмечается, что "четырнадцатая" всегда была в один руках, она вся в заводском состоянии: ничего не красилось и не подкрашивалось. Также владелец утверждает, что Lada эксплуатировалась только летом и хранилась в гараже.

Судя по фото, автомобиль действительно в отличном состоянии, нигде нет коррозии и ржавчины. Салон также нареканий не вызывает.

Под капотом у хэтчбека двигатель 1,6 литра, который выдает 81 л.с. Коробка - механика.

Ранее "РГ" рассказывала, что в РФ начались продажи уникального ВАЗ-2104.