Названы драйверы продаж АвтоВАЗа в феврале

АвтоВАЗ опубликовал данные о продажах автомобилей Lada в феврале 2025 года. По итогам прошлого месяца было продано 26 716 машин. К январю текущего года прирост составил 28,4%, но в годовом выражении объёмы реализации сократились на 4%.

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В компании отметили, что данный показатель "значительно лучше" динамики российского автомобильного рынка, который, по данным АвтоВАЗа, в феврале сократился на четверть.

Самую лучшую динамику продемонстрировала Lada Vesta: продано 8601 автомобиль семейства, что на 38,9% больше, чем в январе, и на 26,1% больше, чем в феврале 2024 года.

Также неплохими темпами растёт спрос на Lada Largus: в прошлом месяце продано 2019 универсалов и 647 фургонов. В январе тираж Ларгусов был намного скромнее - 1307 единиц.

При этом бестселлером марки по-прежнему остаётся Lada Granta: 9602 авто (+15,2% к январю 2025 года).

Также по отношению к январю вырос спрос на Lada Niva Legend и Niva Travel: продано 2621 и 2529 внедорожников соответственно (+39,8% и +1,3%).

Объём продаж коммерческих авто Lada составил 1304 единицы - плюс 123,7% к январю 2025 года.