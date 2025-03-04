В РФ хотят запретить мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД

В России предложили запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает ТАСС. Автором инициативы стал вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»). Соответствующее обращение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

«Прошу вас внести изменения в ведомственные нормативные акты МВД и установить запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (треног) на дорогах РФ», — написал депутат.

По словам Даванкова, передвижные комплексы, в отличие от стационарных, часто используются именно для фиксации превышения скорости. Это приводит к большому числу штрафов, которые не всегда оправданы с точки зрения повышения безопасности на дорогах. В итоге граждане воспринимают такие комплексы не как средство для безопасности, а как способ сбора штрафов.

Также депутат отметил, что некоторые камеры устанавливаются с нарушениями. Запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации позволит защитить права граждан.

До этого стало известно, что старт эксперимента по запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года.

О том, что в России отложили эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер, стало известно 26 февраля 2025 года. Выяснилось, что участники процесса пока не смогли договориться, к примеру, о распределении ответственности за хранение личных данных. Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов стали источники финансирования эксперимента, хотя ранее предполагалось, что он не потребует выделения допсредств из бюджета.

Глава РСА Евгений Уфимцев заявил, что эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. По его словам, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что полиция стала массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах.