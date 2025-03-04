В Великобритании создали шестиколесный Suzuki Jimny

В Великобритании создали шестиколёсный Suzuki Jimny из базовой трёхдверки. Владелец, увидев в сети рендер такого внедорожника, обратился в ателье Mocho Fabrication, чтобы его специалисты воплотили его мечту в реальность.

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Jimny 6x4 получил удлинённую раму и дополнительные кузовные панели. Также внедорожник оснастили дополнительной осью, но с подачей на неё момента от двигателя заморачиваться не стали.

Отделка салона уникального "Джимни" выполнена из стёганой кожи серого и чёрного цветов, вместо штатной мультимедиа установлена система Kenwood.

Единственным недостатком Suzuki Jimny 6x4 можно считать стоковый 103-сильный атмосферник, однако владелец предлагает турбокит, который повысит отдачу до 172 л.с. и 270 Нм. Будет ли в таком случае усилена трансмиссия, не уточняется.

На данный момент внедорожник выставлен на продажу на электронной площадке в США за 45 тысяч фунтов стерлингов.

По какой причине для переделки был выбран трёхдверный вариант Jimny, а не его удлинённая версия Nomad, также неизвестно. Зато на прошлой неделе появилась официальная информация о планах Mercedes выпустить конкурента Jimny - самый компактный внедорожник с индексом "g".