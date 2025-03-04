Кабмин не поддержал возвращение одного из штрафов для водителей

Правительство отказалось снова вводить санкции за превышение средней скорости.

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Ранее депутаты из Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области внесли предложение о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами безопасности дорожного движения, но пока в экспериментальном режиме.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу. Там отметили, что в действующих Правилах дорожного движения не закреплено понятие «средняя скорость», а в законодательстве не прописаны требования, касающиеся соблюдения данной меры.

Кроме того, Верховный суд РФ посчитал невозможным замерять среднюю скорость движения транспортных средств, исходя из показателей времени и расстояния. Инстанция постановила, что при выписке штрафа должна быть указана конкретная точка на трассе, где произошло правонарушение, а не целый участок.

Также на решение комиссии повлиял и тот факт, что инициатива требует дополнительных расходов, например, для установки камер наблюдения и дорожных знаков.