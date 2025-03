Для Exlantix в России не будут делать отдельные автосалоны

На российском рынке вот-вот стартуют продажи четырехдверного купе Exlantix ES и полноразмерного кроссовера ET — их можно будет купить в тех же шоурумах, в которых уже представлены модели Exeed. Иными словами, линейка Exlantix, состоящая из двух автомобилей на новых источниках энергии (электрокары и гибриды), станет частью портфолио Exeed.

© Motor.ru

Это и неудивительно, так как в родном Китае модели ES и ET продаются под брендом Exeed — там они называются Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET соответственно, а Exlantix — это название для экспортных рынков, среди которых есть и Россия.

Запуск Exlantix ждут в России уже полтора года, формирование дилерской сети началось еще летом 2024-го, и вот наконец марка готова объявить о старте продаж — это произойдет во втором квартале этого года (апрель-июль).

© Exlantix

И ET, и ES построены на платформе E0X, разработанной Chery (владеет Exeed). ET — это крупный кроссовер размером с Toyota Land Cruiser 300, дизайн которого разработал выходец из Pininfarina Пьер Луиджи Феррари. При этом экспортная модель отличается внешне от Exeed Sterra ET, который продается на локальном рынке: на месте радиаторной решетки у него не глухая панель, а с вертикальными прорезями.

В России ET обещана русифицированная мультимедиа с сервисами «Яндекса» и обширный комплекс электронных ассистентов. ET предложат в гибридной модификации, у которой 400-вольтовая архитектура и «главный» электромотор, установленный на задней оси. В Китае он развивает 265 лошадиных сил, и ему помогает 156-сильный бензиновый ДВС 1.5. Позже в гамму добавят и полностью электрический ET, который получит полный привод, пневмоподвеску с функцией регулировки дорожного просвета, панорамную крышу и роскошный салон, отделанный кожей, алькантарой и замшей.

© Exlantix

Седан ES, или, как его называют в самом Exlantix, четырехдневное купе, тоже будет доступен в полностью электрической и гибридной модификациях. Гибриду положена установка на базе 1,5-литрового турбомотора, выдающего 156 лошадиных сил, который выступает в роли генератора электроэнергии. За вращение колес отвечают два электромотора, которые питает литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 41,16 киловатт-часа. Она поддерживает зарядку от 110-киловаттного устройства постоянного тока, с помощью которого пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно за 17,5 минуты.

У электрического ES, в свою очередь, 800-вольтовая батарея на 82 киловатт-часа и два электромотора общей мощностью 480 лошадиных сил. Запас хода электрокара — до 520 километров. Заявлены полный привод, пневмоподвеска с системой постоянного контроля и адаптации жесткости, а также «зимний» пакет, включающий подогрев лобового стекла, наружных зеркал, рулевого колеса, всех сидений и батареи.